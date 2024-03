En carpas en la chacra, refugios prestados por vecinos, comiendo de olla común y llorando con sus cosas en la calle. Así viven, las familias, de 8 viviendas que fueron arrasadas por el caudal del río Cunas en el sector 5 en el distrito de Pilcomayo.

La crecida del afluente era incontrolable. Los vecinos que registraron en sus celulares como el torrente arrasaba con las casas de material noble quedaron atónitos ante lo ocurrido. Una casa quedó en medio del río, y solo se podía ver el techo con fierros, pero todo el inmueble estaba sumergido. De otras viviendas solo quedaron los muros en el suelo y con los fierros expuestos.

Además a cada momento, la franja marginal era carcomida por el caudal, que a su paso arrastraba animales, tanques de agua, escaleras y otros bienes.

La Municipalidad Distrital de Pilcomayo tenía hasta ayer un registro de 44 personas, entre damnificados y afectados. Dos puentes colgantes, también fueron arrasados por el caudal del río Cunas.

Las personas que perdieron sus casas son Isaac Santana, Mario Gamarra, Marco Antonio Aliaga, Pamela Santana, Luz Santana e Isabel Quispe Antialón. Los testimonios son desgarradores.

“El río Cunas se llevó mi casa que me costó 150 mil soles y que se construyó con mucho esfuerzo, esto pasó en la madrugada a las 5 de la mañana, era una casa de dos pisos, que apenas se terminó hace un año y medio”, dijo Mario Gamarra, que vivía con 6 integrantes de su familia.

Su mayor preocupación es que ahora se queda sin nada, pero tiene préstamos en entidades bancarias, y no tiene como pagar, las cuotas mensuales de más de mil soles, ya que esta en la calle.

“El río Cunas se llevó mi casa, esto ocurrió en la mañana, sentimos un ruido, corrimos y la casa se derrumbó y cayó arrastrada por el caudal, son 9 integrantes de mi familia que estamos en una carpa”, relató. Ana Capcha De La Cruz, que es una de las vecinas damnificadas junto a sus hijas.

“Yo no saqué nada y ahora todas mis cosas se las llevó el río, mi hermano me gritaba déjalo ya, corre, ahora no tengo donde ir, pero estamos vivos”, exclamaba entre sollozos Isabel Quispe, que estaba en un ataque de nervios, ayer luego de ver que el caudal se llevó su casa que le costó muchos años en construir.

La familia Ureta, con 15 integrantes están durmiendo en carpas en la chacra, habían dos adultos mayores, uno de ellos perdió su silla de ruedas, que estaba dentro de la casa que se llevó el río. Margarita Ureta imploró que los apoyen.

El alcalde de Pilcomayo, Brayan Ninahuanca Pariona solicitó al Gobierno Regional de Junín, la declaratoria de emergencia de Pilcomayo, ya que los daños rebasan sus posibilidades de atención.

Los serenos de la comuna de Huamancaca Chico, colocaron cintas que indican peligro, ya que a cada momento la tierra de la franja marginal se desprendía y por eso pedían que la gente no se acerque al lugar, ya que podrían caer al río. Aún así muchos no escuchaban y se acercaban a grabar.

El tránsito por el puente Cunas, que une a los distritos de Pilcomayo y Huamanrca Chico, quedó clausurado debido a que la carpeta asfáltica se agrietó al parecer por el hundimiento en las bases del puente. Los transportistas y pobladores de Pilcomayo y Huamancaca Chico eran los afectados, ya que tenían que hacer trasbordo de un lado a otro.

El alcalde de Chupaca, Luis Bastidas Vásquez manifestó que la crecida del río y los deslizamientos son frecuente. Es por ello que se comunicó la situación al Gobierno Regional y Provías Nacional, ya que el puente que une a los distritos afectados es parte de una vía nacional.

El camal de Chupaca que está también en la franja marginal del río Cunas, también esta en riesgo.

El gerente general del Gobierno Regional de Junín, Roy Gonzáles manifestó que hasta el momento se han identificado a 17 distritos en Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo, que a más tardar el lunes serían declarados en emergencia a fin que se destinen más recursos para su atención.

El funcionario mencionó que hay diversos puentes que también están en alto riesgo. Solo quedan muros y fierros expuestos.