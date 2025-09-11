La policía de Pichanaqui desarticuló la banda delictiva “los Pericoteros del Bajo Mundo” la noche del último martes. La acción policial se llevó a cabo tras la denuncia de un ciudadano que fue víctima de robo agravado.

Según el reporte policial, Edwar Caqui Palomino (30), fue interceptado por cuatro individuos a bordo de un motokar azul plata, quienes le arrebataron su celular marca Honor, modelo ABR-LX3.

El hecho ocurrió en el Jr. Miraflores, cerca del hospedaje Las Américas en el distrito de Pichanaqui.

Tras el incidente, la víctima alertó a las autoridades, proporcionando detalles sobre la vestimenta de los delincuentes y el vehículo utilizado.

Redada policial

Inmediatamente, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda que culminó con la ubicación del motokar sospechoso.

Los ocupantes, al notar la presencia policial, intentaron huir, arrojando un celular por la ventana durante la persecución, finalmente, fueron interceptados y capturados gracias al despliegue coordinado de patrulleros de la CPNP Pichanaqui.

El agraviado, Edwar Caqui Palomino, llegó al lugar de la intervención y reconoció plenamente a los delincuentes, su vehículo y el celular recuperado.

Los detenidos fueron identificados como Luis Enrique Velazco Baldeón (20), alias “Rata Mayor”; Lizandro H. H. (17), alias “Tripa Seca”; Anderson Dans Ingaruca Chirote (20), alias “Dansito”; y Heydi Marisol Huayra Saldaña (20), alias “Pitufina”. Los cuatro individuos fueron detenidos en flagrancia delictiva por el delito de robo agravado.