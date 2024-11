Los restos de Sheyla Mayumi Cóndor, la joven de 26 años que fue asesinada y desmembrada al interior de un departamento en Comas, llegaron al distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, en la región Junín, para su cristiana sepultura.

A la 1:30 de la tarde se realizará una misa de cuerpo presente en la iglesia matriz de Huasahuasi, posteriormente los restos de la joven serán trasladados al cementerio el Ángel de La Paz para darle el último adiós.

Padres indignados por liberación de detenidos vinculados al asesinato

Los padres de Sheyla Mayumi Cóndor, mientras estaban en el velorio, se enteraron que las seis personas vinculadas al asesinato de Sheyla Condor, en Comas, fueron liberadas la madrugada de este martes 19 de noviembre por disposición del Ministerio Público.

Al respecto, Maximo Cóndor, padre de Sheyla, mostró su desaliento sobre la búsqueda de justicia que espera la familia, “estamos dolidos por la muerte de mi hija, solo esperamos que haya justicia, aunque no creo en la justicia peruana”, señaló.

Por otro lado, la madre de la víctima, Sonia Torres Vivanco, lamentó que las autoridades no cumplan con sus promesas, “a mí me prometieron que me iban ayudar que esos jóvenes no iban a salir en libertad, me quedo decepcionada de las autoridades, parece que no hacen nada”, declaró a un medio local.

Los padres recuerdan a Sheyla Mayumi Cóndor como una joven trabajadora y responsable, con muchos sueños por delante. Madre e hija se hicieron muchas promesas para su futuro sin embargo, ahora la señora Sonia solo recuerda esos momentos en el féretro de su hija, “Ella era mi mano derecha, ahora que no está me quedo sola”.