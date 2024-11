Hondo pesar deja en el distrito de Huasahuasi la muerte de Sheyla Mayumi Cóndor Torres (26) una joven que nació en el barrio Llanco y cuyos restos descuartizados fueron hallados en una maleta en un condominio en Lima, en un departamento propiedad del suboficial de tercera PNP Darwin Condori Antezana, que según los familiares de Mayumi, estuvo prestando servicios durante la cumbre del APEC.

Yuseli Osorio, tía de Mayumi, que vive en el barrio de Rambla en Tarma, relató que su sobrina era una joven tranquila. “Era muy comprensiva con sus primas y compañeras del colegio, no tenía problemas con nadie”, señaló.

La madre de la víctima, Elsa Torres, exigió justicia. “Pido justicia para mi hija. Para ese señor (Darwin Condori) pido cadena perpetua no merece estar suelto. No tengo palabras, me duele, he perdido una hija por la que he dado todo”, expresó entre lágrimas.

Elsa Torres, reiteró que en la comisaría de Santa Luzmila no aceptaron su denuncia y le dijeron que debía presentarla en Comas donde desapareció la joven. “Me dijeron que es mayor de edad, “ya aparecerá”. Han sido muy malos”, señaló.

Dijo que el policía, ahora prófugo captó a la joven por Facebook no hace poco.

“(El día que desapareció) Él le dijo a donde iba llegar, qué carro iba a tomar, le escribe cuando ya estaba en la puerta, bajó con la perrita y entraron los dos. Mi hija ya no volvió a salir”, señaló. Los restos de Sheyla Mayumi serán trasladados a Huasahuasi donde será sepultada.