Aaron Alemán, abogado de la familia de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, le pidió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que incluya al policía Darwin Condori, principal sospecho del asesinato de la joven, en el Programa de Recompensas.

“Solicitamos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que nos puedan ayudar con esta alerta internacional (Interpol) para que se pueda dar la alarma respectiva en todos los países de América Latina, para que puedan ubicar a esta persona y una vez ubicada pueda ser procesada en el país, y así ser sentenciada por el delito de feminicidio en calidad de cadena perpetua”, declaró a RPP.

El letrado también le solicita al Poder Judicial que dicte detención preliminar para las seis personas que fueron detenidas el día que encontraron el cuerpo de Sheyla Cóndor descuertizada en un condominio del distrito de Comas.

“Nosotros consideramos que, a partir de sus propias declaraciones, que son inverosímiles, no acreditadas e inclusive contradictorias, hay sospechas suficientes de que estas personas estarían involucradas en un acto delictivo, ya sea encubrimiento personal o un delito de feminicidio. Por consiguiente, para efecto de esclarecer los hechos, solicitamos a la Fiscalía que pueda hacer un requerimiento a la autoridad judicial para poder prolongar el tiempo de estadía de detención a siete días”, agregó.

Madre de joven desmembrada acusa a PNP de ignorar denuncia de desaparición: “Pedí ayuda llorando”

Sonia Torres, madre de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, quien fue encontrada desmembrada en un departamento del distrito limeño de Comas, denunció que la comisaría de Santa Anita se negó a recibir la denuncia de desaparición de su hija.

La madre relató con angustia cómo intentó alertar a las autoridades sobre la desaparición de la joven de 26 años, pero no fue tomada en serio.

“Yo he pedido ayuda, pero no me han hecho caso. Me dijeron que porque mi hija era mayor de edad se habrá ido con su enamorado. Ya aparecerá, ya llegará. Me decían así, pero no es así. Yo me preocupaba, no aparecía dos días. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, expresó a RPP.

Aron Alemán, abogado de la familia, destacó que es fundamental investigar a los agentes de policía que omitieron recibir la denuncia de desaparición.

Según Alemán, la madre de Sheyla, desesperada, tuvo que realizar su propia investigación para encontrar el cuerpo de su hija. “Los afectivos policías omitieron hacer el trámite respectivo de la denuncia que ella formuló por una desaparición de su hija”, señaló el abogado en RPP.

Ante la gravedad del caso, los padres de Sheyla Cóndor acudirán este lunes a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, ubicada en el Cercado de Lima, para declarar ante las autoridades.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha solicitado la detención preliminar de Darwin Condori, un agente de la Policía Nacional que es señalado como el principal sospechoso de la muerte de Sheyla.

La medida fue solicitada por el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, quien presentó la solicitud de detención ante el Poder Judicial. Condori se encuentra actualmente en condición de ‘no habido’.

