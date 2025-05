La Ley N° 32312, que permite a los agentes del Serenazgo el uso de armas no letales, continúa generando polémica entre los alcaldes de la ciudad, que no alcanzan consensos sobre los beneficios de la norma en cuestión.

Las posturas están divididas entre una posible reducción de los índices de criminalidad a consecuencia del uso de los dispositivos y, en contraste, la muerte de más agentes inocentes por la exposición que estos artículos les darán frente a la delincuencia armada.

Orden

“Ahora, un sereno va a poder reducir a quien se niegue a este obedecer las instrucciones, porque los serenos trabajan poniendo orden en las calles por cuenta del municipio”, señaló el alcalde de Surco, Carlos Bruce, en diálogo con TV Perú.

El alcalde destacó que las armas no letales permiten inmovilizar rápidamente a las personas que están subidos de tragos o con drogas, y que la posibilidad de matar a alguien con ellas es nula, según la experiencia alcanzada en otros países.

“Cada uno de nuestros 110 patrulleros va a tener una de estas armas. Y vamos a cumplir todo un protocolo. Estas armas no son de agresión, son armas que neutralizan”, dijo la autoridad surcana.

Pocos resultados

No obstante, el uso de las armas no letales no tendrá un gran impacto contra la ola de inseguridad ciudadana, advirtió el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison.

“Las armas no letales no son para bajar la incidencia delictiva. Nadie puede creer que ahora que el sereno tenga pistola eléctrica va a bajar el sicariato, el robo o la extorsión”, afirmó a la televisora estatal.

El burgomaestre lamentó el hecho de que los serenos son los únicos peruanos que están inhabilitados para portar armas de fuego para su defensa, por lo cual sugirió que se revise la legislación para darle este tipo de protección a los agentes, que enfrentan a diario a la delincuencia.

