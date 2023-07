El acercamiento entre el fujimorismo y Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, ha generado rechazo de su propia militancia. Ayer renunciaron los congresistas Jaime Quito, Alfredo Pariona y Alex Flores de la bancada luego de conocerse que Waldemar Cerrón, el hermano, iba como tercer vicepresidente en la misma lista de Hernando Guerra García. Y es que, la izquierda de Cerrón, hasta antes de este contubernio había sido muy crítica contra el partido de Keiko Fujimori.

A través de su Twitter, Vladimir Cerrón nunca se cansó de recordar lo corrupto y malsano que era este partido. En un tuit del 8 de enero del 2018, decía esto: “Fujimorismo anancefálico, volviendo a la condición primigenia de animal”.

En otro de mayo de ese mismo año, decía: “Más ladrones que el fujimorismo no hay en este país”.

Era un enfrentamiento sin tregua.





Todo cambió cuando Perú Libre entró al Congreso y empezó a negociar con otros partidos. Desde que el congresista Waldemar Cerrón salvó a su colega Jorge Montoya luego de que este terruqueara a la ministra de Cultura se veía venir un cambio brusco.

“Los principios de Perú Libre era nunca aliarse con la derecha. Se ha vulnerado el principio del ideario y del estatuto Ellos mismos están sepultando al partido”, dijo al respecto al exconsejero regional de Perú Libre, Ciro Samaniego, quien decidió dar un paso al costado cuando vio que su partido se alejaba de su propio discurso.

“Estoy defraudado, decepcionado, con esa posición”, agregó. Consultado si Cerrón había traicionado o no al partido, Samaniego dijo que espera que el fundador se pronuncie y pueda dar una buena justificación.

A su turno, la exregidora de la provincia de Huancayo, Ana Belén Chupurgo, también marcó su postura: “Perú Libre terminó por destruir su propia ideología, aquella que aún mantenía en pie los ideales nobles con los que se fundó. La alianza con el fujimorismo para la mesa directiva del congreso, no recae en darle oportunidad de gobernar en una segunda vicepresidencia a la “izquierda” incoherente y vulgar que hasta hoy no ha dado la talla, si no que a todas luces ha primado las ansias de cuota de poder personal de quién siempre deseó el liderazgo partidario y popular que nunca tuvo”, indicó.