Waldemar Cerrón Rojas, el parlamentario de Perú Libre, confirmó su alianza con fujimorismo y postula a la tercera vicepresidencia del Congreso junto a Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, quien va como primer vicepresidente y Alejandro Soto, quien preside la plancha. La izquierda del “lápiz” que defendía a Nicolás Maduro y el modelo cubano terminó arrimándose a la derecha más extrema del país.

“En el Perú es igual ser de izquierda o de derecha. El contenido ideológico ya está ausente de ambos lados y la mejor expresión hoy es la alianza. Ya no existen ideología ni doctrinas. Solo existe el pragmatismo por el poder y la repartija”, señala al respecto el exalcalde de Huancayo, Dimas Aliaga Castro. Para él, el interés de los partidos en el Congreso es terminar haciéndose con todos los poderes del estado para tener el control de todos los estamentos. “La izquierda de hoy no es ideológica ni doctrinaria, es una izquierda lumpen. Esta izquierda que ha llegado al poder no es la del mariateguismo o corrientes de Diez Canseco o Alfonso Barrantes, hoy esta izquierda se deja llevar más por sus intereses económicos”, agrega.

Igual de crítica se mostró Lariza Rojas, exregidora provincial y exmilitante de Perú Libre. “Se fueron a Cuba a saber más lo que es el socialismo y ahora vemos que en el poder se olvidan de todo. ¿Han consultado con su bancada? ¿Han consultado con su militancia? ¿Con sus bases? Qué cosas no dijeron contra el fujimorismo. Son los zorros disfrazados de ovejas. El fujimorismo siempre se mostró como lo que es, Perú Libre, no”, sostuvo.

Para Rojas el interés de Perú Libre pasa también por lograr que los procesos judiciales de Vladimir Cerrón se archiven o prescriban. “Perú Libre utilizó la izquierda para tener el sitial que tiene en este momento y ahora se demuestra lo que son en realidad. Solamente los más allegados y los que tienen puestos laborales se están quedando”, agregó respecto a la renuncia masiva de la militancia en Junín.