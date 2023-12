Luz Mery Rojas, pasó por una dura batalla para llegar a ser una de las mejores atletas de América. Cuando era niña, por iniciativa propia se inscribió en una carrera para infantes, luego aceptó la invitación de una amiga que le hizo ver su potencial en el atletismo. Finalmente tuvo que elegir entre seguir su carrera universitaria, familia y el deporte.

En una entrevista con Correo contó todo su proceso para llegar hasta donde actualmente se encuentra y sus metas en el campo del fondismo.

¿Cómo fue tu inicio en el atletismo?

Recuerdo que a mi escuela llegó una invitación para una carrera de Milo. Me inscribí y corrí por la Calle Real, en Huancayo, donde me acompañó mi papá y quedé entre las finalistas.

¿Eres la única atleta de tu familia?

Sí, mi papá desconocía de este deporte. En mí familia soy la única deportista, pero con estos logros ellos tomaron interés y me admiran. Espero que alguno de ellos siga mis pasos y mejoren lo que yo estoy logrando.

¿Cómo nació tu interés por el deporte?

Fue por iniciativa propia, luego una amiga me dijo que tenía potencial. Me presentó a un profesor para que me entrene. Al inicio iba para hacer más amigos y de curiosidad, pero poco a poco me gustó el atletismo y empecé a trabajar duro en los entrenamientos para lograr mis objetivos.

¿Qué pasó con tus estudios superiores?

Logré ingresar a la universidad (Universidad Nacional del Centro del Perú), pero fue un poco complicado ser madre de familia, deportista y estudiante. Aunque no es nada imposible opté por seguir con el deporte, ya que antes no había tanto apoyo a los atletas como los que hay ahora.

Te convertiste en la inspiración de jóvenes deportistas.

Sí, creo que uno mismo debe arriesgarse con disciplina, dedicación y nunca retroceder. Soury (atleta) un día me dijo: “Luz te admiro bastante, lo que haces”, y eso me anima a seguir. Sobre ella (Soury) es una adolescente con mucho talento y sé que con dedicación y disciplina va a lograr sus objetivos, ya que este 2023, fue muy importante para ella donde obtuvo varios logros y sé que seguirá por ese camino.

¿Cómo fue esta Navidad en el año que obtuviste tus más grandes logros, hasta ahora?

Primero quiero agradecer a Dios por todos los logros que me ha dado. La pasé en familia y me gusta haber logrado todos mis objetivos en competencia y todo. Es algo muy bonito esta etapa donde solo me queda compartir las experiencias con los demás chicos que no les fue bien, pero sé que podrán levantarse.

Pensando en el 2024 ¿Qué planes tienes?

Es un año que se viene con bastantes retos, empezamos en febrero con la Marathon de Sevilla (España) donde buscaré la marca para clasificar a las Olimpiadas de Paris 2024, donde quiero participar.

¿Tu objetivo principal del 2024 es clasificar a las Olimpiadas?

Sí, quiero estar presente en esa competencia donde están los mejores de el mundo.

¿Abandonarás las competencia en los 10k?

No, siempre estaré alternando con otras competencias fuera del país, para mejorar mis marcas en los 5k y 10k.

¿Qué otras competencias tienes en mente?

En mayo y junio del próximo año, estoy pensando viajar a Estados Unidos y Europa para seguir compitiendo. Pero no quiero desenfocarme en mi principal objetivo que será buscar mi marca para clasificar en una marathon de 42 kilómetros que se correrá en París.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes y niños que te observan?

Ya que se viene Año Nuevo 2024, deben plantearse sus objetivos a corto y largo plazo. Para los jóvenes les digo que se unan al deporte porque es saludable y que luchen por sus sueños. Nunca deben dejarse vencer porque todo es posible.

Los deportistas de alto nivel en Huancayo, no pararon con sus entrenamientos a pesar de tener fechas festivas como Navidad o Año Nuevo. Ellos continúan con sus entrenamientos diarios en doble turno o por las mañana, según las indicaciones de su director. En el caso de nuestra campeona panamericana de los 10 mil metros planos, está trabajando con el experimentado fondista Raúl Pacheco.