Denuncian que bebé recién nacido fue contagiado de un virus en hospital

Síguenos en Facebook

Carmen de la Cruz Lolo, es una angustiada madre de familia que denunció que su hijo recién nacido habría sido contagiado de un extraño virus en el interior del hospital materno infantil El Carmen, en Huancayo.

"Mi hijo se quedó internado porque nació de 35 semanas, con 1 kilo 780 gramos de peso y le faltaban solo 20 gramos para salir, le iban a dar de alta el lunes 22", cuenta la mujer.

Señala que aquel día cuando fue a lactar a su bebé como lo hacía desde varios días atrás, no la dejaron entrar y estuvo esperando por 4 horas antes que le comunicarán lo que estaba pasando. "Una enfermera me dijo que mi hijo se había contagiado con un virus y que estaba en UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal) pero no me quieren decir que virus es. Primero me dicen que me iban a dar el resultado en 48 horas y ahora me dicen que de 4 a 5 días me van a decir, no se si es grave, mi hijo está muy mal. Si algo le pasa no se que haría", señala.

La señora Carmen dice que a su hijo le han puesto una vía por donde le suministrar antibióticos, pero pese a que ella acude a diario al nosocomio no le dan razón del progreso de la salud de su pequeño. También indicó que denunció el caso ante Defensoría del Pueblo.