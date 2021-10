La justicia por su propia mano. Un sujeto habría intentado abusar sexualmente de una niña de 3 años en el interior de un baño, recibió una brutal paliza de la madre de la menor, antes de que fuera detenido por la Policía. “Asqueroso, maldito violador”, comenzó a gritar Lily C.F. (38), luego de sorprender a Marco Antonio Meza Inga (47), sentado en la tasa del inodoro, abrazando a la niña que estaba sentada sobre él.

Al costado estaba otro niño varoncito, observando lo que hacía el vendedor ebrio. La mamá agarró a puñetazos y patadas al presunto agresor , y al escuchar sus gritos otros jóvenes que jugaban en el coliseo Wanka, también golpearon a Marco.

se defiende. Al promediar las 18:00 horas sucedió el hecho en el interior del coliseo ubicado en la Av. Huancavelica y jirón Angaraes. Lily C.F., dijo a los policías que vendía sus mascarillas en las afueras del coliseo, cuando su hija YGC (03),a unos 10 metros de su puesto, jugaba a las carreras con otro niño de su edad.

Se descuidó unos tres minutos y los niños ya no estaban. Preocupada los buscó en el baño público mixto del complejo deportivo, empujó las puertas de los compartimientos y en el último baño encontró al desconocido ebrio que tenía a su hija entre sus piernas, mientras el otro niño los observaba parado.

Indignada, la madre golpeó al sujeto y al escuchar los gritos, otros que hacían deporte se sumaron a la golpiza.

La mamá retuvo al presunto violador hasta la llegada de la policía. “Yo no he cometido nada, todos me han agarrado ahí de traición. Por ningún motivo le he agarrado a la niña, eso es mentira”, dijo el negociante Marco Meza Inga al ser conducido a esta dependencia policial en calidad de detenido por el presunto delito contra la libertad sexual –actos contra el pudor de menores– tocamientos indebidos.