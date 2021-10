La falta de un centro médico con la categoría para atender emergencias las 24 horas en el distrito de Sapallanga, generó que una joven madre diera a luz al interior de un taxi mientras se dirigía al establecimiento de salud más cercano en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo. La joven madre identificada como Beatriz Guerra Melchor, estaba esperando a su cuarto hijo, cuando la noche del último jueves empezó a sentir dolores y presentó un poco de sangrado, como los dolores no cesaron fue traslada la mañana de ayer viernes a la posta de Sapallanga encontrándola todavía cerrada por lo que decidió trasladarse junto a su madres hasta el distrito de Chilca para ser atendida.

Demora en atención

Por más de una hora, la gestante tuvo que esperar un taxi para que pueda trasladarla al establecimiento de salud ubicado a 20 minutos, sin embargo, cuando estaba llegando al sector de Azapampa, su bebé nació. Inmediatamente su madre, Bertha Melchor, la ayudó arropando al bebé con una de sus mantas hasta llegar al centro de salud. “Ya no a resistido, en la posta de Sapallanga dice que no atienden emergencias, por eso no atiende en la madrugada, el centro de salud más cercano esta a 20 minutos y no hay ninguna taxi temprano”, lamentó la mujer.

La gestante llegó al Centro de Salud de Chilca con su hijo recién nacida en brazos a las siete de la mañana , tocando la puerta de emergencia durante cinco minutos para que fuese atendida. “Los médicos nos han dicho que la bebé esta estable de salud y ya se ha quedado internada”, señaló Bertha Melchor.

Pro su parte del director de la Red de Salud Valle del Mantaro, informó que el centro de Salud de Sapallanga atiende durante doce horas por tratarse de un establecimiento de nivel 3, sin embargo, se comprometió a mejorar el nivel de respuesta rápida.