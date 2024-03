La vivienda de Soraida Pascual se partió en dos el día lunes 04 de marzo en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, pidió ayuda a Defensa Civil para derruir su vivienda, antes de ello trasladó sus bienes a otra casa aledaña que le pertenecía a un familiar, donde se refugiaría, sin embargo, en pleno trabajo de Defensa Civil, parte de la casa rústica se derrumbó encima de la vivienda aledaña y aplastó las pertenencias de la señora Soraida y sus hijos.

La señora Soraida Pascual no imaginó que en un solo día perdería su casa de material rústico, la vivienda que habitaría temporalmente junto a sus tres hijos y todas sus pertenencias entre televisor, cocina, camas, ropa, etc. “Solo logramos rescatar dos camas, un ropero y un andamio, lo demás está roto, nos hemos quedado en la calle”, dijo la madre. Ella no quiere responsabilizar al personal de Defensa Civil, considera que la casa se derrumbó por las condiciones climáticas.

Ante la grave situación que atraviesan, la madre acudió a la municipalidad a pedir ayuda, quienes le brindaron tres camas para que puedan alojarse en la casa de un familiar, sin embargo, la madre espera más ayuda como víveres y materiales de construcción para que intenten rescatar lo poco que quedó de la casa aledaña de material noble, sin embargo, la respuesta de la municipalidad es lenta.

A menos de una semana para el regreso a clases la madre se encuentra desesperada ya que no sabe cómo mandar a sus menores hijos al colegio, por ello pide ayuda a la población de Huancayo.