La festividad de Mamacha Cocharcas, una de las más grandes del valle del Mantaro es una fiesta de costumbre, tradición y fe, afirmó el párroco de Sapallanga, Enrique Campos Camasca. Este año, se espera congregar a unos 140 mil visitantes, a quienes recibirán con sus procesiones, danzas, música y la mejor gastronomía, afirmó el alcalde de Sapallanga, Miguel Paitán Soto.

La sagrada imagen fue sacada ayer de su altar, para la bienvenida a sus devotos, lucía una túnica de color turquesa, y estaba sostenida por un altar plateado, los danzantes de Chonguinada, Negrería, Apu Inca, Las Collas, entre otros le bailaron. De esta manera le presentaron su saludo. En Sapallanga, son más de 40 instituciones que danzas cada una con su respectiva orquesta.

“En Sapallanga, somos un pueblo acogedor los invito a disfrutar de nuestras tradiciones, estamos fermentando unos 20 barriles de chicha, el 6 de setiembre se realiza la peregrinación de 30 mil devotos a quienes vamos a esperar con nuestra bebida tradicional”, acotó la autoridad, que resaltó que en Sapallanga se celebra todo el mes de setiembre a la virgen en Sapallanga, Cocharcas y en Miluchaca con los camiles.

El comisario de Sapallanga, Guillermo Tantalean, señaló que han requerido a la región policial el desplazamiento de efectivos al distrito sureño para garantizar la seguridad. Además los custodios estarán atentos a cualquier alternación de la tranquilidad.

El 6 de setiembre será la víspera en la iglesia matriz con la participación de 30 orquestas. El 8 de setiembre que es el día principal será la misa a las 9 de la mañana y a las 10:30 horas se realizará el homenaje con 30 bandas. A las 11 de la mañana será la procesión por las calles del distrito.

El prioste mayor, Luis Pérez Peralta, dijo que en su casa se repartirán los panes bendecidos por la virgen de Cocharcas, la chicha y los diversos platos típicos. Han coordinado con las clínicas para disponer de dos ambulancias que atiendan las emergencias. Además habrán artistas reconocidos en los conciertos.

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