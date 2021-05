Un hecho delictivo se registró en Sangani del distrito de Perené (Chanchamayo). Una madre y sus dos hijos llegaron hasta la oficina del Banco de Crédito del Perú (BCP) para retirar S/30 mil, y al llegar a su domicilio fueron interceptados por dos delincuentes quienes les dispararon.

Delincuentes los sorprenden

La familia subió a su camioneta de color rojo de placa M4R- 708 y llegó a su vivienda en la AA.VV. Las Maravillas en Sangani, y fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta sin placa de rodaje, uno estaba con casco y el otro con capucha.

Sacaron sus armas de fuego y uno le apuntó a la cabeza al joven que tenía el dinero en una mochila de color negro, cuando de pronto empezó a disparar al aire y comenzó un forcejeo con las víctimas.

Por lo que, madre e hijos terminaron heridos. Ana C. (68) tiene un orificio de entrada y salida por PAF a la altura de la cadera, Percy C. C. (35) fue diagnosticado con traumatismo abdominal por PAF y Anderson C. C. (28) tiene una herida por PAF en el muslo izquierdo. Ellos fueron atendidos en el Hospital de Contingencia de Pichanaqui.

Los desconocidos se llevaron el dinero y en el trayecto siguieron realizando disparos. La sección de investigación de delitos de la comisaría de Pichanaqui, se encuentra realizando las investigaciones correspondientes con la finalidad de identificar, ubicar y capturar a estos delincuentes.

PNP encontró un impacto de bala en la casa, así como cuatro casquillos. En las cámaras se observa a un motociclista siguiendo al vehículo.