Más de 3 mil ganaderos de los anexos de Santa Ana y Corpacancha, unidades de producción de la SAIS Pachacútec, así como pobladores del distrito de Marcapomacocha, quedaron incomunicados desde la mañana del sábado tras la caída del puente Torrioc, debido al incremento del caudal del río por las intensas lluvias.

La estructura permitía conectar estas localidades con La Oroya a través de la ruta de Mal Paso y Paccha, recorrido que demandaba aproximadamente 90 minutos. Sin embargo, tras el colapso, los ganaderos y pobladores deben utilizar una vía alterna por Conocancha y Atocsaico, hasta llegar a la altura del kilómetro 36 de la Carretera Central, cerca de Junín. Este desvío duplica el tiempo de viaje y genera mayores gastos de transporte, además de perjudicar sus actividades económicas.

La emergencia ocurre mientras se ejecuta el proyecto de construcción del puente de la vía vecinal JU-513 Torrioc. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha, Marco Garay, colocó la primera piedra de la obra el pasado 20 de setiembre. El proyecto cuenta con financiamiento de Provías y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por un presupuesto de S/ 1 millón 896 mil 133.33.

No obstante, a casi dos meses del inicio de los trabajos, la obra registra apenas un 27% de avance, con S/ 501 mil 084 girados. Ante la emergencia, trabajadores de la empresa contratista realizaron este domingo la instalación de maderas para habilitar provisionalmente el pase vehicular desde este lunes.

La caída del puente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la conectividad rural frente a las lluvias y la necesidad de acelerar las obras de infraestructura para evitar que cientos de familias y productores queden aislados.