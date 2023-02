Ayer un promedio de 1 069 postulantes de las instituciones educativas estatales acudieron a las instalaciones del COAR Junín (Chupaca), Universidad Continental (Huancayo), Colegio Parroquial San Francisco de Asís (Satipo), y Colegio San Miguel (Tarma) para rendir el examen y así poder acceder a una de las 100 vacantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín. “En la Universidad Continental, se programó a 500 postulantes en dos turnos. En este primer turno, acudieron los 250 postulantes, el proceso se desarrolló de manera normal y sin inconvenientes. Solo 4 postulantes llegaron sin su Documento de Identidad Nacional (DNI), pero se tiene protocolos y en la base del Reniec pudimos identificarlos e ingresaron”, manifestó la directora general del COAR Junín, Miriam Hidalgo Marcos.

Fechas claves

Los jóvenes llegaron acompañados de sus padres y familiares ingresando al campus universitario de 7:50 a.m. a 8:45 a.m., y la evaluación comenzó a las 9:45 a.m. y culminó a las 11:21 a.m. Se contó con la presencia de autoridades de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Huancayo, integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y padres.

Esta primera fase se aplicó un examen que evaluó las habilidades cognitivas (razonamiento matemático, razonamiento verbal, etc.) y socioemocionales del postulante. Los resultados saldrán el 21 de febrero, y el 21 y 22 la presentación de reclamos.

