Caja Huancayo y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) suscribieron un convenio para ejecutar el proyecto “Servicio de Implementación Integral de Módulos Temporales de Vivienda”, mediante el mecanismo de Servicios por Impuestos, con una inversión de 24 millones 460 mil soles. La ceremonia se desarrolló en la Agencia Surquillo de la entidad financiera.

La iniciativa tiene como objetivo brindar soluciones habitacionales temporales a las familias damnificadas por el sismo que afectó a diversos distritos de la región Junín, mediante la Implementación de módulos que ofrezcan condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y dignidad, mientras se desarrollan las soluciones definitivas para la recuperación de sus viviendas.

Avance

La suscripción de este convenio representa un avance significativo en la articulación entre el sector público y el privado para atender las necesidades prioritarias de la población afectada por emergencias. Asimismo, permitirá impulsar la Implementación e infraestructura temporal destinada a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias y contribuir a su proceso de recuperación.

Para Caja Huancayo, esta iniciativa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades, a través de acciones de impacto social que trascienden los servicios financieros.