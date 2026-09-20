La región Junín cuenta con más de un millón 70 mil 525 electores que sufragarán en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, informó la gestora de la Onpe Huancayo, Lucy Galarza Cárdenas.

Los electores acudirán a 469 locales de votación y emitirán su voto en 3,680 mesas de sufragio en 124 distritos comprendidos en las cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

participantes. En la región Junín, participan un total de 26 organizaciones políticas en el proceso electoral, donde postulan 4,885 candidatos.

El personal de la ONPE está en campo difundiendo los modelos de cédulas y entregan las cartillas del elector y que recomendaciones hacer antes de acudir a votar.

El modelo de cédula de 4 columnas los van a recibir, los que votan en distritos. En la primera columna para elegir al gobernador y vicegobernador regional, la segunda columna es para el consejero regional. Además, la tercera columna es para elegir al alcalde provincial y la cuarta columna para elegir al alcalde distrital.

Mientras que los que viven en provincia o capital de distrito, reciben una cédula con 3 columnas, la primera columna el gobernador y vicegobernador regional, la segunda columna consejero regional y la tercera columna para marca por el alcalde provincial.

En la región Junín, hay 33 mil 120 miembros de mesa, los cuales deben participar hoy de las jornadas de capacitación desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los miembros de mesa tienen un instructivo donde está el modelo de las cédulas. Allí, se menciona que los electores pueden elegir en forma lineal o sino con el voto cruzado, que también está permitido. La capacitación será en las instituciones educativas Sebastián Lorente, Nuestra Señora de Cocharcas, Santa María Reyna y Santa Isabel. En el Tambo, la capacitación será en las I.E. Corazón de Jesús, Ricardo Menéndez, Luis Aguilar Romaní, María Inmaculada y Politécnico Regional del Centro. En caso que no puedan acudir pueden ingresar a Onpe Educa, donde se le informa que se hace durante la instalación, el sufragio y el escritunio.