Sin incidentes graves y con el repliegue del material electoral prácticamente concluido, se desarrolló la jornada electoral en Junín. Lucy Galarza, gestora de la ORC, informó que ayer el material ya había sido replegado al 100% en las ODPE de Tarma, Jauja, El Tambo y Huancayo. La excepción fue Chanchamayo, debido a que aún se esperaba el arribo de material procedente de locales ubicados en Río Tambo y Pangoa, en Satipo.

El traslado desde la Selva Central representó nuevamente uno de los principales retos logísticos. Según Galarza, el material que viajaba vía aérea, con apoyo de un helicóptero del Ejército, estaba previsto que llegara alrededor de las 4 de la tarde, mientras que el transporte por vía fluvial se estimaba para las 6 de la tarde. “Siempre la ODPE de Chanchamayo, que alberga las dos provincias, tiene cierta demora de un día o dos por el tema de traslado vía fluvial o aérea”, explicó.

Pese a estas dificultades, el procesamiento de actas avanzó con rapidez. La funcionaria señaló que las primeras actas llegaron a las ODPE desde las 7 de la noche y fueron procesadas conforme ingresaban, permitiendo que las oficinas más cercanas alcanzaran altos porcentajes durante la noche. En Huancayo, por ejemplo, el procesamiento llegó al 100% alrededor de las 10 de la noche, sin que se repitieran las extensas jornadas que en procesos anteriores obligaban a algunos miembros de mesa a permanecer hasta la madrugada.

Incidentes

Entre las incidencias menores se reportaron protestas de ciudadanos por presuntos “votos golondrinos” en algunos locales, entre ellos Chupuro y otros distritos. “Lo han estado manifestando, pero luego ya ha sido controlado también por la Policía, la Fiscalía y el Jurado que han estado presentes en cada local de votación”, indicó Galarza. La gestora remarcó que no se registraron inconvenientes graves en la región.