“Me pregunto hasta cuándo la soberbia y autoritarismo de la autoridad regional”

Síguenos en Facebook

El ex gobernador de Junín, Ángel Unchupaico, no está alejado de la política. A pesar de no dar entrevistas, es un constante crítico del gobernador Vladimir Cerrón a quién esta vez calificó de soberbio y autoritario por anular la resolución que beneficiaba a 29 productores de PROCOMPITE y buscar el devío de 4 millones de soles.

“Cerrón pretende desviar presupuesto de PROCOMPITE. Quedé sorprendido ante las declaraciones de Cerrón, al anular el presupuesto y desconocer a los ganadores del programa regional PROCOMPITE. Me pregunto hasta cuándo la soberbia y autoritarismo de la actual autoridad regional. Son más de 4 millones y medio que dejamos”, detalló.

ARGUMENTO. Cerrón anuló este documento pretextando vicios en el concurso por lo que volvería a convocar a otro número de agriculores. Sin embargo, Unchupaico está seguro de que el líder de Perú Libre quiere desviar el presupuesto de este proyecto como en su primera gestión lo hizo con el puente Comuneros.

“Más de cuatro millones y medio perderían (los) agricultores y ganaderos de Junín.

Impulsamos exitosamente el programa pegional PROCOMPITE a favor de los agricultores, productores y emprendedores. Gracias a éste programa entregamos en mi gestión tractores, tecnologías para la industrialización de productos de la marca Junín generando puestos de trabajo”, agregó el ex gobernador.

Durante su gestión, Unchupaico fue criticafo, también, por entrega de máquinas en mal estado en la selva central como parte de este programa. El caso fue denunciado por el ex consejero Santiago Contoricón, representante de la selva central. Si bien en un primer momento el fundador de Junín Sostenible dijo que esperaría a los 100 días de la gestión para opinar, no pudo frenar los calificativos contra su enemigo político.

PARIONA. El parlamentario Federcio Pariona también criticó la acción del gobernador de anular el proceso de PROCOMPITE.