Luego de un largo debate y con 80 votos a favor, aprobaron en segunda votación el Proyecto de Ley (PL) que busca modificar el Código Procesal Penal restituyendo la facultad de investigación del delito a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Frente a ello, representantes del Ministerio Público se han pronunciado manifestando su rechazo. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Miguel Ángel Villalobos, calificó como “inconstitucional” a la normativa, pues asegura “iría en contra del inciso 4 del artículo N° 159 de la Constitución Política del Estado”. En conversación con Correo, el presidente dijo, “rechazo de manera categórica la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley que afectan las funciones del Ministerio Público. Tenemos una posición institucional y constructiva de línea y amparo constitucional. No hay que olvidar que el Ministerio Público defiende a la sociedad en un juicio”.

Villalobos aclaró, además,que no se trata de que si la PNP está preparada o no para las investigaciones, si no que es por respeto al Perú y a la Constitución el hecho de que el Ministerio Público continúe con las funciones tal cual lo viene realizando hasta el momento.

Aun falta que el PL pase al Poder Ejecutivo. Desde el Ministerio Público en Junín esperan que se presenten observaciones, caso contrario, tomarán acciones para evitar el acto “inconstitucional”.”La presidenta tiene que observar esta normativa, si es que tiene espíritu constitucional. Si lo aprueban como está, tomaremos medidas. Por el momento a nivel nacional y en Junín nos estamos pronunciando”, advirtió .

Un trabajo articulado

Por otro lado, el abogado Carlos Leiva, comentó que esta normativa agilizaría los procesos investigativos. “Se volvería cuando existía la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), y sé que las cosas van a ir bien. Los fiscales tienen que seguir adelante porque no van a quitar trabajo, si no van a trabajar articuladamente entre la fiscalía y la PNP”, dijo.

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, adelantó a un medio nacional que no se devolverá la norma y será promulgada sin observaciones. “Vamos a cumplir como lo que corresponda, con implementar la ley en lo que a nosotros compete, no hemos evaluado la posibilidad de observarla”, declaró.