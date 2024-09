El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer los resultados de la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2024-II y reveló que de 11 776 profesionales de la salud que participaron en el país, el 68.8 % (8126) obtuvo una nota desaprobatoria, y solo 3650 alcanzaron una nota mayor a 10.5 que significa que aprobaron. Ante este panorama, los decanos de los colegios profesionales de Medicina, Obstetricia y Enfermería de Junín hicieron un análisis y se pronunciaron al respecto.

Sin criterio

El decano del Colegio Médico del Perú Consejo Regional IV - Junín, Yoe García Aliaga, manifestó que en la región Junín hubo 91 postulantes, y la máxima nota fue de 14.40 y la mínima es 6.40. “El 75 % aprobó el examen y el 25 % desaprobó”, dijo. Agregó que, “la formación en las universidades se orienta, principalmente, al trabajo hospitalario. Pero el Minsa lo encaminó a las labores que el profesional de la salud realizará en la comunidad. Incluso los temas de evaluación fueron salud pública, cuidado integral de salud, ética e interculturalidad, investigación y gestión de servicios de salud, que son cursos que sí estudian, pero con pocas horas lectivas”.

Para García Aliaga, con los resultados de la evaluación para el Serums no se puede determinar si los profesionales están preparados o no. “Los temarios fueron publicados un mes antes del día de la evaluación. El Examen Nacional de Medicina (ENAM) garantizaba que los profesionales cuenten con los conocimientos suficientes en ciencias básicas, clínicas y en salud pública. Ahora el Minsa solo establece un orden de prelación, para que los primeros lugares elijan sus plazas; los que tienen puntajes altos optarán por irse a Concepción y los últimos a Satipo; además hay Serums remunerado y equivalente (no te pagan) y es por un año. Solo espero que el Minsa garantice la seguridad de estos jóvenes profesionales”, acotó.

Criticó que el Minsa divulgue estos resultados que ocasionan una negativa percepción hacia los profesionales de la salud.

Minsa debe responder

Mientras tanto, la decana del Colegio Regional de Obstetras VI-Junín, Frida Dueñas De la Torre, señaló que desde que el Minsa decidió realizar esta evaluación se generó una controversia, al igual que ahora con los resultados. “El Minsa tiene que aclarar quiénes elaboraron las preguntas de la evaluación, cómo se organizó este proceso, entre otras interrogantes”, señaló.

Además, sugirió que se debería de revisar la malla curricular de las universidades donde forman a los profesionales de la salud; y aseveró que hay instituciones que tienen prestigio y los resultados son contradictorios. “Esta es la parte teórica, y otra es la práctica; en el campo se evaluará al profesional”, detalló.

Dueñas De La Torre, aseveró que los profesionales de la salud se forman en las universidades; en el caso de los obstetras estudian seis años; en otras especialidades es más tiempo. “Yo confió en los profesionales de la salud, y más en mis obstetras que acuden a lugares alejados. Se preparan en dos universidades privadas de la región Junín, y considero que sí salen bien preparados, y asumen sus puestos. El Minsa tiene que responder qué sucedió con esta evaluación. Es más, hacen sus Serums en centros de salud que a veces, ni equipamiento, ni medicamentos tienen; peor aún, las infraestructuras están en mal estado. A pesar de todo esto, los obstetras responden y cumplen con el trabajo”, remarcó.

También, refirió que el sector salud debería darle mayor énfasis a dotar de equipamiento, medicamentos e infraestructura a los puestos de salud. “Los obstetras van en carro, luego caminan o van en lancha a lugares alejados en Selva Central. Hay gestantes con riesgo, y se pierde el tiempo trasladándolas cuando el establecimiento no cumple con los requisitos básicos, ahí ponen en peligro sus vidas”, respondió.

En la jurisdicción se registraron 64 inscritos en obstetricia. El puntaje más alto fue 13.80 y el mínimo fue 6.80.

Reforzamiento a profesionales

Finalmente, el decano del Consejo Regional IV-Junín del Colegio de Enfermeros del Perú, Rulli Huamaní, consideró que los resultados reflejan una situación crítica y se debería de revisar la malla curricular de las universidades. “Hay que dar propuestas de mejora, de orientación vocacional, de fortalecer la capacidad de los docentes, dar espacios a los profesionales de la salud; a veces es limitado el trabajo en campo”.

Huamaní Raymundo, reiteró que el Serums es un servicio que los profesionales cumplen durante un año en un centro o puesto de salud. “Ahora saldrán al campo y tendrán que hacerse responsables de sus acciones al atender a los pacientes. Son titulados y colegiados. Además, esta evaluación genera un panorama complicado, ya que se podría considerar que los profesionales con una nota bastante pésima no garantizan una adecuada prestación. Ahí, se debería de dar capacitaciones de acercamiento, de mejoramiento, de fortalecimiento de las capacidades. No obstante, tampoco con esta evaluación es que se mida la capacidad de los profesionales en el campo”, subrayó.

Asimismo, incidió en que no estaba ni a favor ni en contra de la evaluación del Minsa, puesto que también tenían algunos cuestionamientos al Examen Nacional de Medicina (ENAM). “Se necesitaba de un reajuste, y por ser la primera vez del Minsa, tendrían que fortalecer la evaluación para una segunda oportunidad”, añadió. Se contabilizaron 222 inscritos en enfermería; el puntaje más alto en la región fue 14.40 y el mínimo fue 6.20.

Asimismo, en nutrición hubo 15 inscritos (la nota oscila entre 8.20 y 13.40); en odontología fueron 169 (la nota va de 5.60 a 14.60). Y 250 químicos farmacéuticos (la nota va de 5 a 13.40).

