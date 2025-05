A cuatro días de celebrar el Día de la Madre, una mujer enterrará hoy a su hijo, quien fue asesinado en Pataz cuando trabajaba para una empresa minera. El cuerpo del infortunado joven llegó la madrugada de ayer y fue recibido entre llanto, dolor y gritos de justicia en su vivienda ubicada en Dos Altos Norte, en La Unión.

Llanto, dolor, desesperación y con pancartas en mano exigiendo justicia, fue recibido el cuerpo del joven Darwin Javier Cobeñas Panta, de 31 años, quien fue asesinado junto a otros 12 trabajadores de la empresa R&R en Pataz, La Libertad.

“¡Justicia para Javicho!”, fueron las palabras de recibimiento para Darwin Cobeñas, quien llegó en un ataúd de color blanco y en los brazos de sus familiares y amigos hasta su vivienda ubicada en el centro poblado Dos Altos, en el distrito de La Unión, en el Bajo Piura.

Su madre, Blanca Panta, totalmente quebrada, pidió al Gobierno cadena perpetua para los asesinos de su hijo, quien viajó hasta La Libertad con la intención de darle lo mejor a su madre y sus hermanos, ya que hace tres años perdieron a su padre.

Panta, entre sollozos, comentó que su hijo le prometió que era la última vez que viajaba a trabajar y que después ya no regresaría, por la paz y tranquilidad de su familia, sin embargo, ya no pudo regresar con vida.

“Él tenía más de tres meses allí y siempre me decía no, mamita, todo trabajo es riesgoso. Yo le pedía que se cuidara. Pero esta vez, algo me decía que no fuera. Se lo dije. Le pedí que no viajara, pero él me respondió que era la última vez que iba a la mina. Lo afirmó. Se lo dijo también a sus tíos. Ya no pensaba volver. Y lamentablemente pasó esto”, explicó la mujer, quien pasará el Día de la Madre sin uno de sus hijos.

De otro lado, la mujer dijo que su hijo soñaba con celebrarle el quinceañero a su hermana menor, quien actualmente tiene 13 años.

“Él le decía (a su hermana), yo te voy a celebrar tu quinceañero, más bonito que el de Tania (su otra hermana). Ese era su sueño”, comentó su madre.

Asimismo, exigió que estos asesinatos no queden impunes y pidió a las autoridades judiciales cadena perpetua para todos los criminales, para que ya no sigan cometiendo más muertes, pues aseguró que su hijo era tranquilo y trabajaba para darle a ella y a sus hermanos menores lo mejor.