El Instituto de Enfermedades Neoplásicas (IREN) de Concepción se ha convertido en una agencia de empleo. Correo tuvo acceso a 13 órdenes de servicio que emitió la administración del nosocomio en las que se revelan pagos entre 8 mil y 12 mil soles a asistentes técnicos, entre ellos militantes de la “naranja” y el “lápiz”, por cortos periodos de trabajo. Por ejemplo, S/18 mil para dos digitadores; S/ 17 mil para dos asistentes administrativos, S/18 mil para dos asistentes de abastecimientos. Y la lista sigue. El director del hospital Joel Vílchez dijo desconocer estos contratos.

José Luis Huaire Ravilla registra la orden N° 0000032 por S/ 9 000 para brindar el servicio de digitación en la oficina de Recursos Públicos y Privados del hospital por 75 días; sin embargo, para ese mismo puesto y por el mismo tiempo Silvia Sánchez Lozano fue contratada también por S/ 9 000.

Alberto Porras Tovar, militante de Sierra y Selva Contigo Junín, tiene otra orden por S/ 8 000 por el concepto de “asistente administrativo en la oficina de Gestión de la Calidad” por 30 días. Y como en el caso anterior, también para la misma actividad contrataron a José Luis Lorenzo Vicente por S/ 9 000, pero por un periodo de 60 días.

Esta mecánica se repite con Anthony Mucha Poma. Fue contratado por S/ 9 000 como “asistente administrativo para la oficina de Abastecimientos” por 42 días. A su lado estará Hellen Caballero Pecho quien también por S/ 9 mil fue escogida para hacer lo mismo por un periodo 80 días.

Según se supo, quienes están a cargo de la habilitación de presupuesto y su manejo son la jefa de Administración Esther Ñaupari del IREN y el jefe de Presupuesto Johan Coronel, además del jefe de Logística.

Más ‘joyitas’

Jholyna Barzola Osorio fue contratada por S/ 8 000 para el “servicio especializado en ingeniería de sistemas”. Astrid Carhumaca Anccasi por S/ 10 500 como “asistente contable para apoyar en tesorería”; Miguel Centeno Obregón, militante de Perú Libre, por S/ 9 000 para el área de Liquidaciones; Eva Gómez Hinostroza por S/ 9 000 como “apoyo a la gestión del trámite documentario”; Yliana Ipanaqué Tananta por S/ 12 mil soles para “asistencia técnica administrativa” y Ruth Viveros Romero por S/ 3000 para el servicio de asistente administrativo para la unidad de soporte al diagnóstico.

Responden

Consultado sobre el caso, el director del nosocomio Joel Vílchez dijo desconocer ello: “No tenía conocimiento de eso. Voy a revisar, agradezco que me haya comentado eso y voy a intervenir de inmediato”, indicó. Preguntado si consideraba que eran montos muy altos, indicó: “Tendría que ver de acuerdo al perfil pero por el periodo que me dice sí me parecen altos. Voy a hacer la revisión. (...) Se está haciendo ahora una convocatoria CAS y para el mes de marzo debe de estar saliendo, todavía se está armando los expedientes y cuadros”, finalizó el funcionario.