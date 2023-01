Con una inversión de 2 883 millones de dólares, el proyecto Toromocho, de la minera Chinalco, en Junín, ampliará sus operaciones este año. El programa “Con Punche Perú” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo considera entre los 9 proyectos mineros que en 2023 invertirán en todo el país alrededor de 10 555 millones de dólares. Desde el congreso y la sociedad civil cuestionan que esta ampliación se positiva para la población.

VERSIONES. Víctor Fuentes, jefe del Instituto Peruano de Economía, declaró en un medio nacional que estos proyectos generarán 155 000 empleos. En Junín, la realidad lo pone en entredicho. Liliana Rojas, ex coordinadora de la Sociedad Civil en las mesas de coordinación para la firma del convenio marco, señala que estos años, Chinalco no ayudó mucho a la economía: “Actualmente en nuestra localidad hay 70 hospedajes entre grandes medianos y pequeños, pero la empresa solamente está tomando a 7, ¿y qué es de los demás? El pretexto que pone es: yo quiero mínimo 20 a más camas, pero qué de los emprendedores que tiene 15, 14, no quiere tomarlos”, explica.

MIRA ESTO: Manifestantes levantan paro y bloqueo en la Carretera Central tras instalar mesa de diálogo

Edgar Reymundo, congresista de la república, habla de otro factor: la demora de la empresa para firmar los acuerdos de responsabilidad social: “Yo no me entusiasmo mucho con eso. Pero habría que estar atento para que de inmediato primero se exija el cumplimiento de sus responsabilidades sociales respecto a las comunidades”, dijo. En ese sentido, señaló que convocará a una mesa de diálogo para ver el avance de estas negociaciones.

RECHAZO. La presencia de Chinalco que alentó a la población durante sus primeros años de explotación ahora decepciona: “Si se darían la vuelta cualquier día de la semana, esto parece un pueblo abandonado. No hay población, no hay comercio”, termina Rojas.