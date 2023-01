Un incomodo momento vivió la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, debido a que un grupo de manifestantes llegó hasta el hospital Carrión en Huancayo, donde la funcionaria realizaba la entrega de ambulancias junto al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas y otras autoridades. Allí le gritaron “asesina” en alusión a las decenas de víctimas mortales que han dejado los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes que reclaman la renuncia de Dina Boluarte.

“Todas las protestas son legitimas y yo les pregunto a nuestros trabajadores de salud ¿cuántos años nuestro sector ha estado abandonado? no tenemos hospitales construidos, recién hace 7 años hemos arrancado con este proceso de hospitales, tengo 840 millones de soles para fortalecer los puestos y centros de salud, conversando nos entendemos no les tengo miedo a los gritos ni nada, porque igual que ustedes tengo familia y un padre con cáncer en Nueva Esperanza - Ayacucho y sus medicamentos no le pueden llegar por las protestas. Me apena que muchos hospitales no les llega equipamiento, toneladas de medicamentos porque las carreteras están bloqueadas”, indicó.

También aseguró que por primera vez en la historia se está entregando el 100% del presupuesto destinado para Junín en el mes de enero para que se compren equipos y medicamentos, además lamentó que un tomógrafo y resonador no se puede traer a la región por el temor de bloqueos y cierres de la vía.

Al ser consultada sobre el adelanto de elecciones, volvió a reiterar que la pelota está en la cancha del Congreso. “Se tiene que realizar inmediatamente esa votación. Me dicen “ministra va a renunciar”, pero en medio de tanta convulsión con pacientes enfermos en UCI ¿voy a abandonar el barco? no es posible que tantos pacientes se perjudiquen, por ejemplo en Ica teníamos oxigeno solo hasta anteayer hasta las 7 de la noche por las vías obstruidas”, dijo.

También llamó al diálogo a los manifestantes y a que consideren que muchos procesos de salud se están obstruyendo, sin embargo, aclaró que ella como todo el personal de salud no tienen color político “Aquí no hay izquierdas o derechas, no hay fronteras (para la atención) señaló.