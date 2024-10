Dos mujeres policías se volvieron virales en Tik Tok tras ser captadas ayudando a los ciudadanos en medio de una torrencial lluvia, que ocurrió el pasado martes 22, en la ciudad de Huancayo. “Eso se llama vocación”, “Un ejemplo a seguir” y otros comentarios de felicitaciones fue la reacción de los internautas ante el noble gesto.

La teniente PNP, Miriam Castellano Bardales, de la Unidad de Tránsito, no dudó en cargar a una adulta mayor que se encontraba en medio de la pista y no podía cruzar debido a una intensa lluvia, “la adulta mayor no podía cruzar y su acompañante que era una persona de la tercera edad tampoco la podía cargar”, contó Castellano. El momento fue captado por un ciudadano y difundido en redes sociales, ante el cual varios usuarios felicitaron el accionar.

Así mismo la suboficial, Consuelo Terreros, demostró su fuerza y valentía al empujar un vehículo que se encontraba atollado en el puente Breña que prácticamente se convirtió en río debido a la lluvia y paralizaba el tránsito. “El conductor estaba asustado, tenía miedo que la corriente del agua le pueda arrastrar”, dijo Terreros, es así que, sin pensarlo dos veces, decidió empujar el vehículo, en el transcurso más ciudadanos la ayudaron y pudieron poner el carro y al conductor a buen resguardo.