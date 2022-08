Tienen 13 y 15 años y vivieron la peor pesadilla al acudir al encuentro de un enamorado. Las hermanitas al salir de clases, fueron interceptadas por un desconocido que les ofreció ayuda para que regresen a su casa ubicada en el distrito de Cullhuas en la provincia de Huancayo. El adulto les invitó una bebida tipo naranja y al rato las menores perdieron el conocimiento,cuando despertaron estaban ambas atadas con los pasadores de sus zapatillas y tambaleaban.

Fausto Cerrón, las encontró en un desolado a espaldas de su vivienda y llamó a la Policía. Poco después el examen médico confirmó el abuso sexual contra la quinceañera. Mientras que la menor al parecer fue víctima de tocamientos indebidos, por que tenía la ropa mal puesta.

buscan. La tarde del jueves, la madre de 36 años denunció en la comisaría de Huayucachi, la desaparición de sus dos hijas que no regresaron de clases. A las 20:45 horas, policías de Huayucachi, hallaron a la altura del jirón Ayacucho, a las menores J.R.A (15) y Y.R.A. (13), quienes tenían lesiones en las manos que estaban atadas con pasadores blancos y sus prendas íntimas estaban en una sola pierna.

La quinceañera dijo que en compañía de su hermana fue a encontrarse con un ex compañero que era su enamorado, pero éste no llegó a la cita. Fue allí que es abordada por el sujeto al que no conocían que las dopó. La Policía continúa las pesquisas para identificar y capturar al “monstruo” que podría agredir a otra menor.