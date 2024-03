El GPS, las llamadas, mensajes en el celular y la declaración de testigos, fueron clave para descubrir quienes mataron a Evelin Caysahuana Guerra (19). Paso a paso, los efectivos de la División de Investigación de Homicidios de Lima, destaparon que el autor intelectual del crimen era Joel Frank Poma Loayza (30), ex pareja de su amiga Zugeyli Fernandez Huamán (31). “El plan era matar a Zugeyli, pero terminaron asesinando a Evelin”, dijo un investigador.

Según la Policía, en octubre del 2023, Joel contactó a dos venezolanos por mil soles, para que maten a su ex pareja Zugeyli, quien tenía otra relación amorosa, pero, el plan no se concreto, pues los ‘chamos’ no ubicaron el carro. A fines de noviembre se retomó el plan, pero murió Evelin. En marzo, nuevamente fueron a victimar a Zugeyli a su casa y no la encontraron.

Zugeyli de 31 años, salvó de morir en tres ocasiones, así lo habría revelado el adolescente venezolano, Frainyer R.C. (16), quien este fin de semana, fue detenido en San Juan de Lurigancho, en Lima. Al darse la detención preliminar por 7 días del menor, por homicidio calificado (sicariato) de Evelin Caysahuana (19) y tentativa de homicidio de Zugeyli fernandez, éste dio detalles del crimen.

El uno de diciembre del 2023 que Joel Poma, creyendo que su expareja estaba embarazada de otro, subió a los ‘chamos’ a su camión donde trasladaba colchones, simuló un robo y tras leer los mensajes de los celulares de las jovencitas, se enardeció con “Evelin” y la asfixió, diciendo a los venezolanos que terminen el trabajo y la botaron encostada, el uno de diciembre del 2023, en el barrio Anya del distrito de Hualhuas. Según los detenidos, las amigas fueron golpeadas, Evelin fue asesinada frente a su amiga Zugheyli y a los 2 extranjeros, Joel les dio 200 soles a cada uno.