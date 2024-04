Para este año, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció la instalación de 500 grilletes electrónicos para reos en todo el país. Sin embargo, la aplicación y procedimiento para su uso ha sido cuestionado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Miguel Ángel Villalobos, y recibió el respaldo de Consejo Regional de Seguridad.

Villalobos explicó que estos grilletes, si bien buscan el deshacinamiento de las cárceles del país, no pueden ser usados como reemplazo de la prisión. “Lo único que estarían logrando es que no se cumpla con la finalidad de la pena y estas personas hasta con los grilletes cometen nuevos delitos, hay problemas de monitoreo, de personal, es más, de acuerdo a la realidad carcelaria los grilletes no son los suficientes”, sostuvo.

Esta medida de instalación de grilletes está amparada en el Decreto Legislativo N° 1585 emitido en noviembre del año pasado. El director del INPE, Federico Llaque, ha dicho que el próximo año se espera incrementar el número de grilletes a 1000.

Para Villalobos, una de los caminos para solucionar tanto es deshacinamiento como una mejor administración de estos grilletes es revisar la cifras: “La solución que yo he planteado es la revisión con estadísticas, por ejemplo, cuántas personas están con vigilancia electrónica, cuántas están cumpliendo las reglas de conducta, cuántas se le ha revocado, si contamos además de esta teoría con una experiencia, el legislativo ya podrá modificar lo que esté mal y afianzar lo que esté bien”, dijo.

El pronunciamiento de el fiscal superior tuvo la adhesión de todo el Coresec en su conjunto por lo que emitirán un pronunciamiento que exhorte una evaluación de esta política de seguridad.