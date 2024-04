A sus 88 años, Pablo Agüero Flores ayer salió indignado del Banco de la Nación ubicado en la calle Real, porque apenas le dieron 200 soles de la devolución del Fondo Nacional de Vivienda, al cual aportó toda una vida.

“Tengo 88 años y no cobré como debe ser, no me pagan como debe ser, a mi debían pagarme un montón de plata pero lamentablemente, solo me dieron 200 soles, yo aporté desde que salió la ley”, exclamó molesto mientras avanzaba con su andador.

Otro aportantes, el maestro jubilado José Salvatierrra, manifestó que aportó al Fonavi unos 19 años y le correspondería unos 20 mil soles, que le deberían pagar en junio, con el grupo de 70 a 80 años.

Con este dinero espera tratarse de la columna, ya que en EsSalud hasta el momento no consigue atención con un especialista, ni tratamiento a sus dolores, pese a los descuentos que le hicieron durante 40 años.

antes les daban más. Delio Matos Untiveros (75), ex trabajador minero aportó al Fonavi 12 años y en la primera devolución hace 6 años, le dieron 1400 soles, pero escuchó testimonios de personas que aportaron igual que él y ahora solo les dieron 49 soles, algo que consideró injusto y un robo. “Muchas personas inclusive ya han fallecido y no llegaron a recibir ni un sol de la devolución”, comentó

La Comisión Ad Hoc encargada de la devolución del dinero a los beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que contribuyeron al mismo en su etapa laboral, autorizó un nuevo pago a los fonavistas, el cual fue oficializado el miércoles a través de la Resolución Administrativa Nº 001-2024/CAH-LEY Nº 29625, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, la devolución de los aportes comenzaba ayer (25 de abril) por un monto de más de S/384 millones.

Cómo cobrar el beneficio

El beneficiario deberá acercar con DNI al Banco de la Nación. En dicha entidad bancaria podrá solicitar que depositen el monto que le corresponde en su cuenta o que lo transfieran a otra.

Recuerda que antes de cobrar el nuevo pago del Fonavi, debes corroborar si estás incluido en el padrón de beneficiarios de Reintegro 1.

La devolución de aportes priorizará a un primer tramo conformado por fonavistas mayores de 80 años y también para Conadis, es decir para las personas con discapacidad.