Una multa de 3,01 UIT, equivalente a S/ 16 103.50, además de las medidas correctivas, aplicó Indecopi a la Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito Unión (Afocat Unión), por no cumplir con el pago íntegro de la indemnización correspondiente a una consumidora, tras el fallecimiento de su padre en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Chilca.

Caso

El accidente ocurrió el 28 de setiembre de 2023. Ante la denuncia de la agraviada, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Huancayo (Junín), en segunda instancia administrativa, confirmó la multa, considerando que la empresa solo efectuó cuatro pagos parciales por un total de S/ 9 000, quedando pendiente S/ 10 800 del monto total por indemnización por fallecimiento.

Afocat Unión, argumentó que no existía claridad sobre la relación entre el accidente y el fallecimiento, pero Indecopi concluyó que el acta policial y los informes médicos dan cuenta de una conexión directa.