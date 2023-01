Durante enero y febrero una serie de academias ofrecen cursos vacacionales para niñas, niños y adolescentes. Pero, a veces los promotores no cumplen con lo ofrecido en sus afiches publicitarios. Al respecto, la jefa de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) Junín, Karina Alvarado Villaverde, dio a conocer que los proveedores tienen la obligación de cumplir con lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. “De lo contrario podrían ser sancionados con una amonestación hasta 450 UIT, dependiendo de la infracción”, aseveró. Ahora el valor de una UIT ascendió a S/ 4950.

Explicó que la información que ofrecen las academias debe ser clara, oportuna y veraz. “Digamos que ofrecemos talleres de danza, pero no se cumple, estarían cometiendo una falta. Otro derecho es la idoneidad, el servicio tiene que cumplir con las expectativas del consumidor. Si le aseguran que serán cinco clases de taekwondo y solo recibirá dos o tres, también es una falta; o que ofrezcan profesionales especializados y te pongan docentes sin ese perfil. Lo que verificamos nosotros es que no se vulnere los derechos de los consumidores y los proveedores cumplen con lo ofrecido”, señaló.

Recomendó pedir comprobantes de pago, y que todo establecimiento debe contar con su licencia de funcionamiento. “Es responsabilidad de los padres verificar que sus hijos irán a locales autorizados y así no ponerlos en peligro”, dijo.

El jefe encargado de la Oficina de Defensa Civil de la municipalidad de El Tambo, José Panez Delzo, remarcó que durante los días siguientes se coordinará operativos inopinados a diferentes academias, a fin de que no se sorprenda a los padres de familia que matriculan a sus hijos en estos talleres. “Las academias deben tener licencia y certificado de Defensa Civil, cumplir con el aforo, tener extintores, señalización y salidas de emergencia para garantizar la seguridad de los menores; de lo contrario serán multados con una UIT”, refirió. Añadió que, las academias que no tienen autorización deben cerrar, no pueden estar funcionando al margen de la ley. “Los padres deben pedir un documento que acredite el permiso de funcionamiento, el cual garantiza la seguridad de los que están inscritos en estas academias”, finalizó.





