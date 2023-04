Cien días cumplió el alcalde Dennys Cuba Rivera al frente de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). Ha ejecutado el 17% del presupuesto que dispone para obras y, según su Concejo Municipal, son más las promesas que los proyectos que hace. Para este reportaje, Cuba no quiso responder a las preguntas.

¿Qué está haciendo?

“Todo está en compromiso. El corredor vial de San Jerónimo a Huayucachi, el parque Bicentenario, la ejecución de la avenida Ferrocarril, el agua potable a nivel integral para Huancayo. A la fecha, en acciones, aún no se nota. Resultados no tenemos. En ese sentido hay un poco de preocupación en estos 100 días”, señaló al respecto el regidor de mayoría Elmer Lifonzo.

MIRA ESTO: Persiste estado de emergencia en distritos de la macrorregión por 60 días más

Durante varias semanas, entre enero y febrero de este año, Cuba estuvo fuera de Huancayo, preocupado sobre todo en su postulación a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) que finalmente ganó. A su vuelta, prometió dedicarse al 100% a la gestión. Para la regidora de mayoría, Yudith Vilcapoma, ha cumplido con la generación de proyectos:

“La gestión pasada no ha dejado ningún proyecto encaminado a ningún ministerio, tal es así que la cartera de proyectos que tiene la municipalidad es cero y desde ahí se está empezando. Primero con la elaboración de expedientes técnicos para proyectos emblemáticos. De no tener nada en un principio a tener proyectos que están avanzados en un 40% o 50% creo que ya es bastante. A este año tendremos 3 o 4 proyectos encaminados en los ministerios”, indicó.

Sin embargo, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la MPH le quitó casi 5 millones de soles al rubro de estudios de pre inversión. En el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) la comuna tenía S/ 10 965 145, pero hoy solo cuenta con S/ 5 217 568.

Las críticas

“A estas alturas es incierto el rumbo de Huancayo, una de las ciudades más importantes del país, la gestión del gobierno edil encabezada por un alcalde ajeno a los problemas diarios que sufren todos los huancaínos”, señala Sabino Blancas, concejal de oposición y crítico de la administración Cuba, “La actual gestión sólo está administrando los problemas acumulados en los últimos años, tomando sólo medidas paliativas, sin demostrar capacidad técnica ni liderazgo, se prometió mucho”, agrega.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a balazos a exconsejero regional de Junín y exalcalde de Río Tambo, Santiago Contoricon

El silencio

Lo cierto es que el alcalde provincial no quiere dar información sobre su gestión. Para este informe insistimos a través de la sub gerencia de Comunicaciones para una entrevista y se negó. Los funcionarios también se niegan a entregar información. Los regidores Fiorella Fabián, Elio Laureano y Rubén Vera han dado a conocer que sus pedidos de documentación no son atendidos o lo son de forma incompleta.

“Los funcionarios están muy pasivos, no hay un trabajo activo. Los informes nos llegan después de 15 o 20 días. Con respecto al tema del agua hay avances, pero respecto al tema de no transportes no. Todo está en proyectos, en iniciativas, no se ha concretado nada hasta el momento”, explica Laureano.