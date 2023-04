Dicen que la necesidad es la madre de la invención, de las ideas, y eso fue lo que pasó con Guadalupe Torres, gerente general de Naturemarket. Años atrás, ella vio su salud deteriorada debido a la mala alimentación y el ritmo de vida; buscó un lugar donde alimentarse mejor pero le fue complicado, así que pensó en convertirse ella misma en distribuidora de alimentos tipo snack, saludables.

“Una conocida me trajo una granola empece a consumirlas y me hicieron bien, pero, un producto que costaba S/3 me lo vendían a S/15; cómo representante de ventas viajaba a muchas partes del Perú y allí fui conociendo más productos, diferentes precios, y empecé a traerlos”.

Guadalupe Torres empezó hace 10 años en una oficina pequeña que convirtió en tienda, en el jirón Ayacucho, a unos metros de la avenida Ferrocarril. Con el tiempo dejó la empresa en la que trabajaba y se dedicó a su propio emprendimiento.

Al principio era solo venta y distribución, pero no podía quitarse de la cabeza la producción.

Un sueño realizado

El primer producto fueron los frutos secos que envasaban artesanalmente, sacaron para ello el respectivo registro sanitario. Con los años, en el 2019 abrieron el primer restaurante y sumaron más productos.

Pero, cuando la empresa empezaba a rendir sus frutos llegó la pandemia, sin embargo, ya habían avanzado mucho como para rendirse y aprovecharon esta época para desarrollarse.

Actualmente, junto a Milka Cruz como subgerente, Guadalupe tiene a nombre de la empresa 4 marcas registradas. Naturemarket con granolas y frutos secos; Natumás con mermeladas y bebidas, estas últimas que son una mezcla de frutas de la selva central con verduras de la sierra; Natmu que son lácteos, yogures, quesos, helados con frutos secos y por último una línea panadera que es Natucrack.

Han invertido en equipos y en capacitar a su propio personal, los insumos en su mayoría son acopiados del corazón del valle del Mantaro. Los productos no solo están presentes en tiendas y bodegas, sino también en restaurantes, manteniendo el formato saludable con el que se inició.