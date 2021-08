Desde la cama del hospital El Carmen en Huancayo, Liliana, una niña de 11 años, que sufre leucemia, vive empeñada en aprender sus clases de matemáticas y comunicación. Aunque para comunicarse con su maestra lo tenga que hacer desde un celular, que su madre recarga a diario con 5 soles.

Liliana recibe las tareas por Whatsapp, le saca copia, toma foto y las envía a la maestra para que las pueda revisar. Aunque su madre está todo el día con la menor, esta, a veces pide ayuda a las enfermeras, ya que su progenitora no sabe leer ni escribir, pero siempre está al pendiente de las necesidades de la niña.

Debe ser trasladada a Lima

No obstante, la campesina Teresa Pérez Zúñiga (38), luce preocupada, porque los médicos le han dicho que su hija tiene que ser tratada en Lima, de lo contrario su vida corre peligro.

Es por ello que Teresa se armó de valor, y ayer emprendió el viaje a bordo de una ambulancia. En su natal Andamarca, Teresa dejó a su otro hijo con su esposo, Aquiles Porras, que se dedica al trabajo en la chacra. Ahora solo espera el apoyo de las autoridades.

“Yo pido al presidente Pedro Castillo que me ayude, necesito dinero para estar en Lima, porque yo no me puedo separar de mi hija, en Lima no conozco a nadie y los médicos me han dicho que en Lima la van a curar”, comentó la humilde mujer.

La niña no evidenciaba síntomas, solo se había puesto pálida, incluso cuando estudiaba en casa le enseñaba a su hermano menor, que ahora no quiere estudiar, porque no puede ver a Liliana.

El médico residente de Pediatría, Jorge Armas, dijo que Liliana hace un mes presenta síntomas de leucemia, que puede manifestarse con infecciones, sangrado y anemia.

Sin insumos farmacológicos

El tratamiento que necesita es con farmacología oncológica, y requiere ser evacuada al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, porque en el IREN Centro, cuentan con especialista, pero no tienen los insumos farmacológicos.

Los casos de cáncer en los niños no son muy comunes, pero muchas veces están ligados a casos hereditarios, Liliana tiene una prima que murió con la misma enfermedad.

Los médicos señalan que la menor tiene un 80 % de posibilidades si recibe un tratamiento oportuno, por eso fue evacuada a Lima.

Los padres deben estar atentos, si un niño presenta una palidez marcada, sangrado por la nariz o puntos morados en el cuerpo, son signos de la leucemia.

Cabe mencionar que con la nueva ley del cáncer de reciente promulgación, el tratamiento de los pacientes con cáncer está asegurado.