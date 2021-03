Una niña murió aplastada por un camión cuando jugaba en la calle. La familia desató desgarradoras escenas. El accidente ocurrió cerca a las 4:00 de la tarde de ayer en el jirón Bolognesi, del barrio Vista Alegre, en Chupaca. La menor de iniciales B.M.R.(2), jugaba en la calle tapándose con un plástico.

Intervienen a conductor

Los familiares sindicaron a Pepe Aliaga Medrano, como el responsable del accidente ya que fue uno de los transportistas que pasó por la calle.

“Cuando pasé por el lugar estaba la señora sentada a un costado y le enseñaba su tarea a otro menor. Al llegar a mi casa recién escuché los gritos y vine para ver lo que pasó. No me percaté si estaba o no una niña”, dijo el conductor.

Otro vehículo de placa AZW-828 estacionado frente a la casa, habría ocasionado que la unidad que aplastó a la menor se acercara demasiado al borde de la calle, donde estaba la bebé.

Policías de la comisaría de Chupaca llegaron al lugar y representantes de la Fiscalía para el levantamiento del cadáver. El conductor quedó intervenido.