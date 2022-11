Al este de Huancayo, en el distrito de El Tambo, hay S/896 mil 467 abandonados en forma de cemento y fierros oxidados. El polideportivo de Hualaoyo, obra iniciada y abandonada en la gestión del ex alcalde Aldrin Zárate, no puede ser culminado tampoco por la administración Curisinche en la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT). Según el gerente, Julio Roncal, planean dejar un expediente de saldo para que la siguiente gestión la culmine y no puede avanzar porque la obra está judicializada.

ANTECEDENTES. En 2019, el actual burgomaestre tambino Carlo Curisinche anunció que la comuna destinaba 77 mil soles para un peritaje de los polideportivos La Esperanza y Hualaoyo. En el caso de este último, una de las cosas que se detectó, según explicó el sub gerente de Obras, Irvin Cárdenas, es que se ejecutaron partidas no autorizadas. Es decir, hicieron trabajos no contemplados en el expediente, como intentar hacer una piscina. Además, la obra estaba valorizada en 626 mil soles, pero ya se gastó más de 800 mil. Lo preocupante es que desde el 2019 que entró Curisinche la obra está parada. Es un ‘elefante blanco’.

ESPACIO. Correo visitó el lugar, ubicado en el estadio de dicho anexo, y el espacio es una suerte de habitación con camas y colchones. Julio Roncal señala que la pandemia fue un factor decisivo. Si se descuenta ese tiempo, el avance que han hecho es óptimo, dice. Sin embargo, recién este año empezaron con el expediente de saldo y 11 meses después no se culmina. El peritaje debió estar listo en 2019 y demoró más de lo previsto. No hay responsables por ello. La obra se judicializó, cuando entró esta nueva gestión de Perú Libre.

Hualaoyo, otrora un espacio agrícola y de esparcimiento, se ha convertido en una zona lotizada por la inmobiliaria Los Portales. Que dos gestiones no puedan culminar un proyecto y hoy esté abandonado es una alarma