La incertidumbre sobre la aprobación del crédito suplementario en el Congreso de la República mantiene en alerta a la Municipalidad Provincial de Huancayo. El gerente municipal, Jhoselim Meza, advirtió que varios proyectos de inversión podrían sufrir retrasos si el Parlamento culmina la presente legislatura sin dar luz verde a esta importante transferencia de recursos.

En manos del Congreso

A pocos días del cierre de la legislatura, el funcionario señaló que la comuna huancaína espera acceder a más de 50 millones de soles para financiar obras de continuidad y nuevos proyectos que ya cuentan con expedientes técnicos aprobados.

“Hemos esperado desde marzo. Luego se habló de abril, después de mayo y ahora confiamos en que durante junio finalmente se apruebe. Es un recurso importante para Huancayo”, manifestó.

Según explicó, la municipalidad tiene una cartera de entre cuatro y seis proyectos de vivienda, además de otras obras de inversión pública que dependen directamente de la aprobación del crédito suplementario. De no concretarse la medida, estas iniciativas tendrían que esperar, afectando los plazos previstos para su ejecución.

“Definitivamente habrá retrasos en varios proyectos si no se aprueba el crédito suplementario”, afirmó.

Sin embargo, Meza aclaró que una de las principales obras de la gestión municipal, el proyecto del Puente Arequipa, no corre riesgo alguno, ya que cuenta con presupuesto asegurado para cubrir las valorizaciones y garantizar su continuidad.

La expectativa se centra ahora en el Congreso, donde la aprobación (o no) del crédito suplementario podría marcar el futuro inmediato de varias obras.