La mañana de ayer, decenas de comerciantes de las ferias navideñas de El Tambo, realizaron una protesta exigiendo que el proyecto de ordenanza presentado a inicio de año, sea considerado y aprobado por el Concejo Municipal.

Pese a la enérgica protesta el Pleno decidió que la propuesta retorne a la Comisión de Desarrollo Económico, con el fin de elaborar un dictamen para su aprobación en una sesión extraordinaria que se realizaría el martes 24 de noviembre.

Entre las ferias que se contempla en la propuesta están la del sector Catalina Huanca (Ciudad Universitaria) que albergará a 120 feriantes; la otra es del jirón Sebastián Lorente que acogerá a más de 350 feriantes.

Además, se ha previsto incluir a vecinos del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida bajo una zonificación comercial reglamentada que iría en la avenida Amauta. Por ocupar las vías actualmente pagan 225 soles y con la ordenanza el monto se reduciría a 113 soles.