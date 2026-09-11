La resolución establece que la profesora deberá pagar S/ 1,000 por reparación civil, además de una multa equivalente al 10 % de una UIT. También tendrá que llevar capacitaciones sobre ética profesional, convivencia escolar, buen trato y protección de los derechos de los estudiantes.

Según la tesis del Ministerio Público, la estudiante de 10 años habría sido víctima de un trato sistemático por parte de su docente, quien presuntamente realizaba comentarios humillantes y descalificadores delante de sus compañeros.

Entre las conductas atribuidas a la profesora se encuentran cuestionamientos sobre la capacidad de aprendizaje de la menor, burlas relacionadas con su apariencia física y situaciones en las que habría sido expuesta públicamente frente al aula.

La investigación señala además que la docente habría responsabilizado a la escolar por el retraso en el desarrollo de las clases, acompañando sus reclamos con expresiones despectivas sobre su aspecto físico. Los hechos fueron denunciados por la menor el 17 de octubre de 2025, tras lo cual el Ministerio Público inició las acciones correspondientes.

Medidas para evitar que se repita

Durante el proceso judicial, el fiscal provincial Víctor Christiam Vicente Aldana logró acreditar la responsabilidad de la docente y obtuvo la sentencia por contravención.

Además de la reparación económica y la multa, la resolución ordena que la profesora asuma un compromiso de no repetición y quede bajo supervisión respecto al ejercicio de sus funciones docentes.

La UGEL también tendrá a su cargo las acciones disciplinarias que correspondan, mientras que la sentenciada deberá cumplir con las capacitaciones establecidas por el juzgado.