Hasta la morgue de Medicina Legal de la Merced, Chanchamayo, trasladaron los restos de una persona que hallaron flotando por la ribera del rio Huancabamba, Oxapampa. El cuerpo hallado por el personal de serenazgo de la Municipalidad de Oxapampa estaba en avanzado estado de descomposición. La cabeza y las piernas habían sido cercenadas por desconocidos.

Clérida Verde, hermana mayor de la familia no entiende que pudo haber ocurrido y no sospecha de nadie en particular. Sin embargo, contó que su hermana anteriormente vivía con su pareja y decidió separarse y luego retomó la relación. La pareja de la desafortunada mujer acompañó la búsqueda y la policía ya tomó sus declaraciones.

El médico legista de medicina legal del Ministerio público del Distrito Fiscal de la Selva Central, determinó que el cuerpo se trataba de Frida Verde Espinoza, una joven de 21 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 28 de octubre.

Las autoridades han iniciado las investigaciones sobre este crimen que ha conmocionado a la población en Oxapampa.