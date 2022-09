“Nuestra vida corre peligro, no tenemos bolsas para hacernos la diálisis peritoneal, hace más de una semana que no compran, solo tengo para hoy y si no las uso mi cuerpo se llenará de toxinas”, exclamó Nelsy Montes, una paciente con insuficiencia renal crónica que se comunicó con Correo.

La paciente del hospital Ramiro Prialé de EsSalud comentó que a diario se debe dialisar 4 veces y en el hospital le dan bolsas para un mes, pero la última vez que acudió solo le respondieron que no había bolsas de 2.5% y 4.25%, que son las que necesita, ya que las de 1.5% hace que retenga líquidos y se hincha.

Mencionó que en promedio son 15 pacientes con este problema, ayer acudieron al hospital Ramiro Prialé de EsSalud y les dijeron que tienen que esperar al fin de semana o al lunes.

Acotó que cuando no se dialisa, su cuerpo se empieza a hinchar se adormece a tal punto que no puede caminar, lo que significa que su sangre se esta llenando de toxinas. Los pacientes con insuficiencia renal, ni siquiera pueden comprar las bolsas en una botica, ya que estas se compran al laboratorio Baxter y lo hacen a requerimiento de EsSalud a nivel nacional.

Las bolsas contienen una solución para que los pacientes se puedan realizar la diálisis peritoneal en sus domicilios todos los días, porque de ello depende su vida, porque sus riñones no funcionan y requieren de este tratamiento.

Ayer llamamos al área de comunicaciones de EsSalud para conversar con los funcionarios, sobre este problema y nos respondieron que solo faltaban las bolsas de 2.5% las cuales llegarán hoy para los pacientes que las necesiten.