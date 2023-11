En peligro de muerte o de quedar con graves secuelas de discapacidad están varios pacientes del servicio de Neurocirugía del hospital Carrión, debido a la falta de equipos en el hospital Carrión, afirmó el presidente de la Asociación de Médicos del nosocomio, Ramiro Coasaca.

Entre los equipos que faltan está el arco en C, angiógrafo, neuroendoscopio y microscopio neuroquirúrgico. La situación se complica más por la falta de tomografía y resonancia magnética, por las cuales los pacientes tienen que ser enviado a clínicas particulares.

“El arco en C que había en el hospital para las operaciones era prestado del IREN, pero ya lo recogieron. El angiógrafo no funciona por falta de mantenimiento, no hay endoscopio, ni un microscopio adecuado para operar, ya le pedimos al gobernador que adquiera estos equipos y no hay resultados”, comentó.

El dirigente médico que es neurocirujano, mencionó que en la Unidad de Cuidados Intensivos, permanece una paciente que necesita una angiografía y no se la puede intervenir. Además hay otra mujer que puede quedar paralizada sino la operan con el arco en C. Ayer, pedían la referencia de un paciente de La Merced y no la aceptaron porque no hay el arco en C.

El director regional de Salud de Junín, Gustavo Llanovarced dijo que los equipos están en proceso de compra. Acotó que el Arco en C, debió llegar ayer y están elaborando el expediente técnico para el neuroendoscopio.

Una operación de cirugía cerebral y de columna vertebral, en una clínica particular está 30 mil soles, con todos los exámenes que este requiere.