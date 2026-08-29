Los médicos del hospital El Carmen denunciaron ayer que habrían muerto hasta tres pacientes debido a la falta de equipos y por el hacinamiento que tiene el nosocomio.

“En el hospital El Carmen, hubo tres muertes por el hacinamiento y la falta de equipos. Nos preocupa que hasta ahora no contamos con la nueva infraestructura, cuántas muertes más vamos a esperar. Necesitamos equipos y materiales. Estos son pedidos de hace tres años, queremos una respuesta”, afirmó Joel Quispe Lagos, el único intensivista pediátrico en la región y que labora en el hospital el Carmen.

Detalló que el deceso es de tres menores: una niña de 12 años, otra de 8 años y una más de 10 meses, que sufrían de insuficiencia respiratoria y necesitaban ventilación mecánica pero en el hospital solo hay un ventilador.

Por su parte, el jefe de cirugía pediátrica, Luis Fernández dijo que, no se pueden operar niños con cirugías programadas, donde hay 200 pacientes en espera de una cirugía desde hasta hace 4 meses. Además, en el antiguo hospital no hay lugares para internar más pacientes, porque no hay camas y no se cuenta con mucho personal. Muchos menores son derivados a Lima o a clínicas, pero su condición se complica más. En pediatría solo hay 28 camas.

Los médicos lamentaron que el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, nunca se haya acercado a conocer los problemas que enfrenta el hospital, donde persiste la crisis por las salas de operaciones clausuradas, que hasta la fecha no han sido reabiertas, perjudicando a los pacientes.

El jefe de pediatría y neonatología, Agustín Torres, refirió que en UCIN solo hay 4 ventiladores cuando necesitan 12 equipos por falta de mantenimiento.

La directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, manifestó que en el año 2020, hubo el traslado de ventiladores mecánicos del Minsa, pero el problema es que no están incluidos en los bienes del hospital y recién se hizo la documentación para que puedan darles mantenimiento.

En el hospital El Carmen existe un déficit de 2 millones de soles para realizar el mantenimiento de diversos equipos. Sobre el nuevo hospital El Carmen, ubicado en Chorrillos, la funcionaria señaló que, según la última documentación, su entrega está prevista para noviembre y que el personal será capacitado durante la marcha blanca.