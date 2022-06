Más de mil 200 estudiantes del Colegio Integral de Perené, tiene que seguir realizando sus clases en aulas prefabricadas por la demora en la construcción de la nueva infraestructura educativa. Ante este problema, decenas de padres de familia, arribaron a Huancayo para protestar frente al Gobierno Regional de Junín (GRJ).

“Hace cuatro años se inició la obra a través de un consorcio. Luego se paralizó por la pandemia del covid-19, y se retomó los trabajos, sin embargo nuevamente se suspendió hace algunos meses y en abril se retomó hasta este lunes que paralizaron la obra por falta de materiales”, mencionó uno de los padres de familia, Freddy Rojas.

Entre los manifestantes, también se encontraban trabajadores, que se vieron perjudicados con las constantes interrupciones.

“La obra está valorizada en más de 22 millones de soles. Solo nos indicaron que no hay materiales y debemos paralizar, no tenemos otra respuesta, supuestamente este proyecto debe concluirse en diciembre de este año, pero a este paso no podremos acabar”, comentaron.

Por varias horas se mantuvieron en los exteriores de la sede del GRJ, un grupo de padres de familia, representantes, ingresaron para ser atendidos por los funcionarios de turno.

La obra, se estaría ejecutando en la actualidad por administración directa del mismo GRJ, hay el compromiso de reiniciar su ejecución tras la solución de improvistos.