“No la soltaban, era como si mi hija fuera su presa, eran de 6 a 7 perros querían llevarse a mi hija, la estaban arrastrando, no tiene mordeduras en los brazos ni en las piernas solo en la cara, tratábamos de espantar a los perros pero a uno lo espantábamos y otros venían (...) había un perro grande como un mastín ese es el que no la soltaba. Mi hija ya no lloraba pensé que estaba muerta”. Es el relato de terror de la madre de una niña de solo 4 años que fue atacada por una jauría de perros callejeros la noche del sábado en el distrito de Huayucachi en Huancayo.

La niña se encuentra hospitalizada en el hospital El Carmen, y necesita una interconsulta con un cirujano plástico. Señala que recién cuando el padre de la niña acudió a los medios de comunicación, el personal empezó a atenderla. La niña está en nivel inicial y ahora no quiere volver a estudiar por temor a quedar desfigurada el resto de sus días.

MIRA ESTO TAMBIÉN: En hospital Carrión de Huancayo salvan los dedos a panadero que sufre accidente con máquina

El padre de la menor trabaja en el barrio Mantaro de Huayucachi, cerca al río Mantaro, cuidando maquinaria, a veces va a dormir allí toda la familia. El sábado fue una de esas noches, la madre de la menor señaló que en aquel lugar hay casi 80 perros callejeros, hay un camal cerca y un basural donde se alimentan, además, han acabado con el ganado ovino de los vecinos. Por ello pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto.