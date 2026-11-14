Cinco disparos rompieron la tranquilidad en el mercado de Pangoa. El secretario general de Construcción Civil de Pangoa, Edison Guzmán Reyes (30), conocido como el «Chato Guzmán» y dirigente del sindicato Nueva Generación del FRENATRAC Pangoa, fue asesinado a balazos, cuando se desplazaba en su mototaxi azul.

El crimen ocurrió frente al mercado 9 de Agosto de Pangoa, a unos 120 metros de la comisaría del distrito.

Según testigos, pasada las 8 de la mañana, la víctima se aprestaba a realizar servicio de pasajeros con su mototaxi, cuando lo atacaron en los jirones 6 de Agosto y Ucayali en Satipo. Según los testigos, la víctima se desplazaba a bordo de su mototaxi de color azul cuando habría sido interceptada por dos sujetos de contextura delgada que viajaban en una moto lineal.

INVESTIGAN

Los maleantes que levaban puestas mascarillas, habrían efectuado cinco disparos, dejando gravemente herido al conductor que trató de escapar, pero se desplomó a unos seis metros y falleció.

Los presuntos sicarios tras concretar el asesinato, huyeron con rumbo desconocido.

Según los familiares, por la mañana, el dirigente habría recibido amenazas por mensajes al celular, pero se puso a trabajar con su mototaxi.

Cuando se encontraba frente al mercado 9 de Agosto se produjo una congestión vehicular, donde detuvo la marcha de la unidad menor y fue en ese momento que los criminales le dispararon.

Al lugar llegaron su pareja que estaba trabajando en pistas y veredas, su madre Ricardina Reyes y su hermana, protagonizando conmovedoras escenas.

DEJA ESPOSA E HIJO

Edison Guzmán de Huancayo deja esposa y un hijo. “Voy a encontrarme con mis amigos, me dijo. Justicia, por favor, él me mantenía, yo estoy enferma”, dijo sollozando la madre, Ricardina Reyes.

Algunos moradores, mencionaron que podría tratarse de un ajuste de cuentas, porque acusaban a la víctima de haber invadido 70 hectáreas de un terreno y por ello tenía un pleito. La Policía y Fiscalía, realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue de Satipo.