El ex premier Pedro Cateriano estuvo en la ciudad de Huancayo presentado su libro “Sin Anestesia” y aprovechó para evaluar el actual panorama político. Ante la reciente renuncia del presidente Pedro Castillo a la militancia del partido Perú Libre, Cateriano enfatizó que esto solo sería una consecuencia a las constantes denuncias por casos de corrupción contra el mandatario y las malas decisiones que ha tomado frente al gobierno.

Para el ex premier es necesario que el presidente Pedro Castillo renuncie a su labor como presidente al ser esta una demanda colectiva por parte de la población y hasta su propio partido político. Basado en las acciones que hasta ahora ha ejecutado el gobierno, para el ex premier el mandatario no culminará sus cinco años de gestión.

Ha pasado poco más de un año de que Castillo tomo las riendas del gobierno, es evidente la crisis en la que estamos ¿A qué la atribuye?

Es por el nivel de improvisación y falta de experiencia del Presidente Castillo, cuando este se incorpora a Perú Libre que es la agrupación que ahora lo quiere votar. (...) Es porque en ese momento aspiraban a salvar la inscripción del partido, no a gobernar con seriedad, con un programa de gobierno, no tiene cuadros técnicos, no tiene de experiencia.

El señor Castillo no tuvo experiencia ni como regidor, ni como autoridad, ni como un funcionario público de ahí fue que dio un salto a presidente de la República, es por eso, por su inexperiencia ineptitud falta de preparación, responsabilidad y demagogia nos ha llevado a esta situación.

¿Por qué cree que le piden su renuncia?

El partido de gobierno le pide que se vaya por que los escándalos de corrupción son incontables, esto es sumamente grave, porque el presidente Castillo se comprometió a liderar la lucha anticorrupción, esa fue una de sus banderas dentro de su campaña electoral y ahora hace todo lo contrario.

Obstruye la administración de justicia, no concurre a dar cuenta de su actos al Congreso, no da entrevistas, no da la cara a la ciudadanía. Un presidente elegido democráticamente, está obligado a dar cuenta de sus actos y si a eso le sumamos la gente con la que se rodea esto ha generado este ambiente de instabilidad ministerial.

¿Qué consecuencias traería al país esta inestabilidad política?

Debido a que no solo designan personas que no tiene preparación, a sujetos que tienen antecedentes penales los escándalos han motivado las renuncias de los ministros.

El parlamento a actuado con mucha timidez ha claudicado en su función de fiscalización al gobierno, por miedo a una disolución y por que han primado los intereses partidarios, políticos y personales de los congresistas.

Y en algunos casos como los denominados Niños de Acción Popular(AP) en donde por acciones supuestamente licitas se han entregado al servicio del gobierno de Castillo. Uno de los casos precisamente es de un congresista de Junín. Si sumamos ineptitud irresponsabilidad demagogia, populismo con corrupción es un cóctel que esta destruyendo al país. Es un gobierno manchado por la corrupción.